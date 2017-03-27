Плющев: в следующем году «Локомотив» будет просто не удержать

Известный специалист, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился ожиданиями от спаренных ярославских матчей серии «Локомотива» и СКА (0-2). В настоящее время СКА ведёт в серии со счётом 2-0.
«В Ярославле питерский СКА ждут непростые игры. Очень многое будет зависеть от третьего матча. Если «Локомотив» сумеет зацепиться за третью игру, а у них есть все шансы для этого, то команды могут начать всё с нуля в этой серии.
Я уверен, что в Ярославле не будет лёгкой прогулки для СКА. «Локомотив» был обязан побеждать в первом матче в Санкт-Петербурге. Они вели игру, чувствовали себя уверенно, спокойно.
В «Локомотиве» играют молодые амбициозные ребята, хороший коллектив. Пока им, наверное, не хватает опыта, хладнокровия в завершении моментов. В следующем году «Локомотив» будет просто не удержать. Команда боевая, симпатичная», – сказал Плющев.
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