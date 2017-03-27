Коротков: даже не знаю, как Вестерлунда охарактеризовать

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от турне по городам Башкортостана и высказался об изменениях в тренерском штабе уфимской команды.«У нас положительные эмоции от таких мероприятий. Ездим по городам, доставляем удовольствие болельщикам, которые не могут на нас посмотреть, не могут приехать в Уфу. Надо почаще такие мероприятия проводить.Вестерлунд? Даже не знаю, что сказать. Поживём – увидим. Я никогда не встречался с ним. Даже не знаю, как его охарактеризовать. Смотря какая тактика будет. Всё будет зависеть от этого. Сейчас не знаю, что сказать. Когда начнётся сезон, будет уже видно. Поможет этот стиль или нет.Если в Уфе любят играть от атаки, то будем играть от атаки. Потому что «Йокерит» первый сезон под его руководством играл от атаки. У них было много хороших игроков: Умарк, Капанен, Мозес. Они хорошо играли в атаке», – передаёт слова Короткова «БИЗНЕС Online».