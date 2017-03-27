М. Майоров: я с Вестерлундом лично не знаком. Поживём — увидим

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал назначение Эркки Вестерлунда главным тренером уфимской команды.«Я не знаю, как воспринял. Моя работа не комментировать это, а просто выходить на лёд и выполнять задания, стараться максимально помочь команде. Честно, пока ничего не могу сказать. Это, наверное, не в моей компетенции.Хорошо или плохо — тренер-легионер? В жизни всё относительно. Есть какие-то моменты, люди. У всех есть свои плюсы и минусы. Я с этим тренером лично не знаком. Поживем – увидим», – цитирует игрока «Бизнес Online».