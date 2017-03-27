Пашков: Гарипов — сильнейший игрок «Ак Барса», у казанцев не много шансов

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил шансы «Ак Барса» в финале Восточной конференции. Казанцы уступают «Магнитке» 0-2 в серии. Третий матч серии состоится 28 марта в Казани.
«Матч показал разницу между казанцами и «Металлургом». Хозяева пытаются обыгрывать соперника за счёт коллективных, техничных и более связных действий. Казалось бы, сегодня «Магнитка» была не намного сильнее, но победила в две шайбы, ещё четыре-пять моментов не реализовала благодаря мастерству вратаря Гарипова, спасшего гостей от разгрома. Как показывает финал «Востока», голкипер – сильнейший игрок «Ак Барса».
Подопечные Воробьёва больше владели шайбой, более осмысленно атаковали и оборонялись, не стремились обязательно отобрать шайбу с силовым приёмом, поэтому затрачивали меньше сил, чем «Ак Барс». В конце концов это сказывается. В концовке матча некоторые из казанских ребят просто ползали по льду. «Ак Барс» не переигрывает противника, а переламывает своим движением, давлением, стремлением к силовой борьбе. Как показывают два первых матча, у «Ак Барса» не много возможностей исправить положение в финале конференции», – сказал Пашков.
Создай свою фэнтези-команду!