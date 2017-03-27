В Алма-Ате может появиться клуб КХЛ

Аким Алма-Атызаявил, что в городе должен появиться клуб КХЛ.«Это непростая задача, но мы должны развивать фигурное катание и хоккей. Раньше у нас не было базы. Сейчас же на „Алматы Арене“ впервые в истории Казахстана пройдёт отборочный этап чемпионата Европы по футзалу. Иностранцы сказали, что здесь шикарный зал.Я уверен, что со временем и хоккейная команда будет. В футболе уже есть дерби «Астана» — «Кайрат». И в хоккее должен появиться у «Барыса» такой соперник из Алма-Аты", — цитирует Байбека «Шайба.kz».«Алматы Арена» была построена к Универсиаде и вмещает 12 тыс. зрителей.