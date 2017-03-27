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175 лет назад 2016
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В Алма-Ате может появиться клуб КХЛ

27 марта 2017, понедельник. 19:53. Хоккей
Аким Алма-Аты Бауыржан Байбек заявил, что в городе должен появиться клуб КХЛ.

«Это непростая задача, но мы должны развивать фигурное катание и хоккей. Раньше у нас не было базы. Сейчас же на „Алматы Арене“ впервые в истории Казахстана пройдёт отборочный этап чемпионата Европы по футзалу. Иностранцы сказали, что здесь шикарный зал.

Я уверен, что со временем и хоккейная команда будет. В футболе уже есть дерби «Астана» — «Кайрат». И в хоккее должен появиться у «Барыса» такой соперник из Алма-Аты", — цитирует Байбека «Шайба.kz».

«Алматы Арена» была построена к Универсиаде и вмещает 12 тыс. зрителей.
Источник: Шайба.kz Сообщить об ошибке
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