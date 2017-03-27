Кудашов: бросал ли бутылку? Она выпала из рук

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «армейцев».«СКА с победой, готовимся к следующей игре. Бросал ли бутылку? Она выпала из рук», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.