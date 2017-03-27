Кудашов: бросал ли бутылку? Она выпала из рук

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «армейцев».
«СКА с победой, готовимся к следующей игре. Бросал ли бутылку? Она выпала из рук», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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Видео пресс-конференции доступно в официальном аккаунте «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».