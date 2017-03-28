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Кинэн: СКА — фаворит Кубка Гагарина, а в НХЛ петербуржцы вышли бы в плей-офф

28 марта 2017, вторник. 01:04. Хоккей
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн назвал СКА фаворитом в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, а также отметил, что питерские «армейцы» смогли бы выйти в плей-офф НХЛ.

«Я абсолютно уверен, что топ-клубы КХЛ были бы конкурентоспособными в НХЛ. Конечно, там другой хоккей, потому что площадка значительно меньше. Но если бы мы перевезли клубы НХЛ на широкий лёд – получили бы интересные результаты. Потому что команды КХЛ к нему привычны, и даже середняки могли бы что-то противопоставить соперникам. А вот на маленьком льду было бы уже по-другому. Да, в Тольятти и Владивостоке площадки узкие, но их всего две. Тем не менее я не сомневаюсь в том, что лучшие команды КХЛ даже на маленьком льду способны обыгрывать энхаэловские. Я думаю, петербуржцы вышли бы в плей-офф за океаном.

СКА – фаворит Кубка Гагарина. Я не говорю, что у „Магнитки“ нет шансов. Более того, даже в нынешней ситуации выиграть может любой из четырёх оставшихся клубов. Но СКА – безусловный фаворит», — цитирует Кинэна «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ХК СКА Майк Кинэн
Новости. Хоккей
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