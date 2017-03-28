Кинэн: СКА — фаворит Кубка Гагарина, а в НХЛ петербуржцы вышли бы в плей-офф

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»назвал СКА фаворитом в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, а также отметил, что питерские «армейцы» смогли бы выйти в плей-офф НХЛ.«Я абсолютно уверен, что топ-клубы КХЛ были бы конкурентоспособными в НХЛ. Конечно, там другой хоккей, потому что площадка значительно меньше. Но если бы мы перевезли клубы НХЛ на широкий лёд – получили бы интересные результаты. Потому что команды КХЛ к нему привычны, и даже середняки могли бы что-то противопоставить соперникам. А вот на маленьком льду было бы уже по-другому. Да, в Тольятти и Владивостоке площадки узкие, но их всего две. Тем не менее я не сомневаюсь в том, что лучшие команды КХЛ даже на маленьком льду способны обыгрывать энхаэловские. Я думаю, петербуржцы вышли бы в плей-офф за океаном.СКА – фаворит Кубка Гагарина. Я не говорю, что у „Магнитки“ нет шансов. Более того, даже в нынешней ситуации выиграть может любой из четырёх оставшихся клубов. Но СКА – безусловный фаворит», — цитирует Кинэна «Спорт-экспресс».