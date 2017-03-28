Василевский: после замены я подумал: «Чёрт!», но тренер дал мне второй шанс

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал итоги домашнего матча с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ), в котором он был заменён на 14-й минуте, но снова вышел на лёд с началом второго периода.«После первого периода я был не в лучшем настроении. Думал: «Чёрт, как же так!», но тренер дал мне второй шанс. Я сделал пару сейвов, это мне помогло, да и партнёры действовали отлично. Впервые мне пришлось снова выходить на лёд по ходу одного матча. Но получилось неплохо», — приводит слова Василевского Tampa Bay Times.В 44 матчах нынешнего сезона Василевский одержал 19 побед, пропустив 2,67 гола в среднем за матч и отразив 91,5% бросков.