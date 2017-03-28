Гомоляко: Квартальнов работал в команде с большим бюджетом, Скабелка — нет

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о том, какой тренер нужен «Авангарду». Ранее стало известно, что омский клуб не будет продлевать контракты с тренерским штабом Фёдора Канарейкина. Основные кандидаты на пост нового тренера — Андрей Скабелка и Дмитрий Квартальнов.
«Каждой команде нужен хороший тренер. Если Скабелке или Квартальнову дать возможность работать, то оба смогут принести результат. Несмотря на то что система игры у этих тренеров практически одинаковая, Квартальнов поработал в команде с очень большим бюджетом. Тут надо смотреть, как Андрей Скабелка сработается с хоккеистами, у которых большие контракты. Есть разница, когда ты работаешь с молодыми или со звёздами. Нужен авторитет, и важно, как Скабелка себя сможет поставить», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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