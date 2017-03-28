Форвард СКА Каблуков дискфалифицирован на 1 матч

Нападающий СКАне примет участия в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в связи с дисквалификацией.СКА в Ярославле в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии 3-0. В середине второго периода Каблуков получил удаление на пять минут за драку. Это второй 5-минутный штраф для нападающего в текущем плей-офф, поэтому он, согласно регламенту КХЛ, дисквалифицирован на одну игру.Первый 5-минутный штраф хоккеист получил в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем» за драку с Миро Аалтоненом.