Захаркин надеется, что в следующем сезоне в «Югре» появятся легионеры

Новый главный тренер ханты-мансийской «Югры»прокомментировал возможность появления легионеров в клубе.«Я надеюсь, что позиция по легионерам поменяется. Мы говорили об этом. В начале апреля прилечу в Ханты-Мансийск, и мы вживую с руководителями клуба и, возможно, с руководителями автономного округа сможем решить этот вопрос в положительную сторону», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.