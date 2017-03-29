Капризов: сокращать состав участников КХЛ за счёт «Кузни» — неправильно

Форвард «Салавата Юлаева», воспитанник новокузнецкого хоккеявысказался об успехах «Кузнецких Медведей» и слухах о сокращении КХЛ за счёт «Кузни».«Поздравляю команду с победой! Желаю «Медведям» удачи, чтобы всё было хорошо! Чтобы поехали на решающий, пятый матч серии в Казань и там одержали победу. За выступлением «Кузнецких Медведей» я слежу на протяжении всего сезона, общаюсь с ребятами из команды, смотрю новости, касающиеся «Медведей». Можно сказать, что не забываю о них никогда.Хоккей в Новокузнецке — спорт № 1. Без хоккея в Новокузнецке никуда. Болельщики в городе всегда тебя узнают, подходят пообщаться, поддерживают в трудные минуты. Хоккей в Новокузнецке, без вопросов, главный вид спорта.Я думаю, как и, наверное, все новокузнечане, болельщики и хоккеисты, сокращать состав участников лиги за счет «Металлурга» — это неправильно. Хоккей для Новокузнецка — спорт № 1. Считаю, что большой хоккей в Новокузнецке должен быть всегда и «Металлург» должен играть в КХЛ. Посмотрите, сколько воспитанников вышло из новокузнецкой школы! Уже давно все знают о том, как работает школа «Металлурга». Это видно и по тому, сколько хоккеистов играют в сборной России и сейчас в неё вызываются. Из школы хоккеисты попадают в МХЛ, а потом уже их берут в первую команду. В другом клубе в принципе никто бы тебе не дал шанса так рано, не стал бы подтягивать из МХЛ в основную команду. А в Новокузнецке такой шанс есть. И если ты воспользуешься тем шансом, который тебе дали, то можешь закрепиться в составе и играть дальше в КХЛ. Время, проведённое в Новокузнецке, могу назвать своим лучшим временем. Здесь я начал играть в хоккей, дебютировал в КХЛ, почувствовал, что такое взрослый хоккей. Запомнилось, как переживают болельщики во время матчей, их поддержка — многих я сам знаю. Из «Металлурга» выходит много хороших хоккеистов, и такой клуб нельзя терять, ведь весь Новокузнецк живёт хоккеем», — цитирует Капризова официальный сайт «Кузни».