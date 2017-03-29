Плющев: если Николишину дают шанс в ЦСКА, то он должен попробовать

Известный специалист, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о возможном назначении Андрея Николишина на пост главного тренера ЦСКА.
«ЦСКА — это наша легенда и история, работать в таком клубе достаточно сложно, но не потому что там не создают условий, просто искушённый болельщик «армейцев» привык видеть свою команду на первом месте. Дай бог, чтобы ЦСКА и дальше был в когорте сильнейших. Ответственность на тренера ложится большая, важно, чтобы Андрею Николишину хватило авторитета и тренерского опыта. Если человеку дают шанс, он должен попробовать. Но должно быть понимание того, что от тебя будут требовать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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