Плющев: если Николишину дают шанс в ЦСКА, то он должен попробовать

Известный специалист, бывший главный арбитр КХЛподелился мнением о возможном назначениина пост главного тренера ЦСКА.«ЦСКА — это наша легенда и история, работать в таком клубе достаточно сложно, но не потому что там не создают условий, просто искушённый болельщик «армейцев» привык видеть свою команду на первом месте. Дай бог, чтобы ЦСКА и дальше был в когорте сильнейших. Ответственность на тренера ложится большая, важно, чтобы Андрею Николишину хватило авторитета и тренерского опыта. Если человеку дают шанс, он должен попробовать. Но должно быть понимание того, что от тебя будут требовать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.