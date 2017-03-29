Стали известны составы «Локомотива» и СКА на четвёртый матч серии

Главные тренеры ярославского «Локомотива» и петербургского СКА объявили составы на четвёртый матч серии финала Западной конференции КХЛ. В составе «Локомотива» форварда Эмиля Галимова заменил защитник Никита Черепанов, а у «армейцев» вместо Ильи Каблукова сыграет Виктор Тихонов, Александра Хохлачёва заменил Егор Яковлев. Голкипер Микко Коскинен не сыграет в матче из-за травмы, и основным голкипером команды будет Игорь Шестёркин. Счёт в серии — 3-0 в пользу петербуржцев.«Локомотив»:Судницин (Красоткин);Кронвалл — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;Пашнин — Рафиков, Кадейкин — Апальков — Мосалёв;Коледов — Черепанов, Лугин — Локтионов — Аверин.СКА:Шестёркин (Иванников);Яковлев — Белов, Ковальчук — Коскиранта — Кетов;Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачёв — Дадонов;Зубарев — Зуб, Широков — Прохоркин — Плотников;Рыков — Рукавишников, Дергачёв — Тихонов — Барабанов.«Чемпионат» проведёт текстовуюматча.