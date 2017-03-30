Власенков: СКА помастеровитее «Локомотива», исполнители получше, реализация

Трёхкратный чемпион Россииподелился впечатлениями от завершившийся серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции, в которой «Локомотив» уступил СКА со счётом 0-4.«В принципе, первую, третью встречу команды играли ровно. Вели в счёте за пять минут до сирены, надо было выигрывать те матчи. Думаю, что при таком раскладе серия пошла бы в другую сторону, всё бы началось заново. СКА, конечно, команда помастеровитее. Исполнители получше. И они свои моменты реализовывали. Даже когда проигрывали. А в «Локомотиве» таких игроков не нашлось.У «Локомотива» сильное звено легионеров, но в этой серии они большинство реализовывали не так, как с ЦСКА. А ведь в игре в неравных составах решалось многое. Отмечу, что очень прилично выглядела молодёжь. Мне понравилось. Потеря Мурыгина? Когда Судницин его заменял, то вышел и отыграл спокойно. Не думаю, что потерю Мурыгина можно назвать слишком большой. Судницин тоже выручал, играл хорошо. Работа главного тренера Алексея Кудашова видна, команда ещё строится. На следующий год могут и выше прыгнуть. А в этом обыграли ЦСКА, это дорогого стоит», — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.