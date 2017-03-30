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Овечкин подкрался к ведущим клубного ТВ «Вашингтона» и подшутил над ними в эфире
30 марта 2017, четверг. 12:12.
Хоккей
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин
незаметно подкрался к ведущим клубного телевидения и пошутил над ними. Эта запись попала в эфир.
Во время съёмки превью к матчу между «Вашингтоном» и «Колорадо Эвеланш» Овечкин на корточках прокрался за спины ведущим и поставил им «рожки», после чего покинул кадр.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба в «Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Вашингтон Кэпиталз
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Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?
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