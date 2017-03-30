Овечкин подкрался к ведущим клубного ТВ «Вашингтона» и подшутил над ними в эфире

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»незаметно подкрался к ведущим клубного телевидения и пошутил над ними. Эта запись попала в эфир.Во время съёмки превью к матчу между «Вашингтоном» и «Колорадо Эвеланш» Овечкин на корточках прокрался за спины ведущим и поставил им «рожки», после чего покинул кадр.