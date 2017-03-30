Пачьоретти: новички «Монреаля» сразу говорят: «Хочу играть с Марковым»

Нападающий «Монреаль Канадиенс»оценил игру защитника, который достиг отметки в 572 (119+453) очка в 985 матчах за карьеру и разделил второе место в истории «Канадиенс» по набранным очкам среди защитников с Ги Лапуэнтом.«Он найдёт общий язык на льду с любым игроком. Ребята приходят сюда, забивают. Но последите за тем, как играет Марков, когда забиваются эти голы.Ему комфортно на площадке, комфортно, когда он играет правильно, когда он помогает своим партнёрам. Об этом знает вся команда. И когда у нас появляются новые игроки, они сразу говорят: „Я хочу играть с Марковым. Я видел, какие передачи он отдаёт. Я хочу, чтобы он играл на меня“. Так что среди игроков лиги и в нашей команде он пользуется огромным авторитетом. Но он просто не хочет привлекать к себе внимание», — приводятся слова Пачьоретти на официальном сайте НХЛ.