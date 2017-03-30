Коледов: серию со СКА мы провалили — 0-4 в финале конференции, так нельзя

Защитник «Локомотива»подвёл итоги финала Западной конференции, в котором его команда проиграла СКА в четырёх матчах.«Были хорошие матчи, начиная с самого первого. В дебютной игре мы упустили преимущество, ведя в счёте 4:2. Во второй встрече мы два периода вели игру, но затем пропустили две быстрые шайбы и не смогли вытащить матч, проиграли 1:4. Не хватило, может быть, везения. Не смогли реализовать свои моменты, которых было очень много. Команда СКА забила свои, мы – нет, поэтому и проиграли.Скорее всего, третий матч стал ключевым. Это был второй овертайм за три игры. СКА сравнял на последних минутах, в овертайме забил победный гол. Мы пропустили ненужный гол в основное время. Это немного вывело из строя всю команду. У СКА тоже к тому моменту было не очень много сил, всё-таки три периода мы отыграли на высоких скоростях. В овертайме в третьем матче был равный хоккей. Я не думаю, что удаление Кудашова повлияло на команду. В игре всякое бывает. Ребята тоже удалялись в концовке, тут Алексей Николаевич удалился… Без разницы. Играет вся команда, а не отдельные личности. Все ложились под шайбу, бились, старались выиграть.Я думаю, можно считать сезон успешным до противостояния со СКА. Последнюю серию мы провалили – 0-4 в финале конференции… Так нельзя. Какую-то игру мы должны были зацепить», — цитирует Коледова пресс-служба КХЛ.