Малыхин: у меня заканчивается контракт, есть желание остаться в Казани

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги после поражения в серии с магнитогорским «Металлургом» (0-4).«Нельзя уповать только на невезение. Мы не смогли найти ключи к большим мастерам «Металлурга». Решающие голы забили именно они, как бы мы ни старались. Хотя могу отметить наши бригады меньшинства. Ребята старались, сражались. Элемент невезения есть, но уповать только на него нельзя. В первых трёх матчах была равная игра, но мы допускали ошибки в важных моментах, а такие мастера, как у «Магнитки», сразу наказывают за ошибки.У меня заканчивается контракт, есть желание остаться в Казани», — приводит слова Малыхина официальный сайт «Ак Барса».