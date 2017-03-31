«Тампа» оказалась сильнее «Детройта», Василевский сделал 31 сейв

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду выиграл у «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:3.На быстрый гол Франса Нильсена хозяева ответили точным броском Джей Ти Брауна, а после перерыва Андрей Шустр вывел «Тампу» вперёд. Дэнни Декайзер восстановил равновесие, но Александр Киллорн и Джонатан Друен вернули лидерство «Лайтнинг».На 47-й минуте Янни Гурд сделал счёт 5:2 в пользу «Тампа-Бэй», а окончательный счёт установил Майк Грин.Голкипер хозяевотразил 31 из 34 бросков «Детройта».