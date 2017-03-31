Кинэн: посмотрим, кого у «Куньлуня» будет возможность подписать

Главный тренер «Куньлуня»рассказал о селекционных планах команды.«Наша задача — собрать настолько хороший состав, насколько это возможно. Знаете, за годы своей карьеры в НХЛ я поработал с огромным количеством вышедших из разных частей света игроков. Позже в «Магнитке» я работал с великолепными российскими хоккеистами, поэтому уж я-то точно знаю: если хоккеист действительно хорош, то откуда он родом, для меня совершенно непринципиально.Стоит ожидать по меньшей мере пять человек, вполне возможно, их будет больше. Пока сложно сказать точно, будем изучать рынок, посмотрим, кто будет свободен, кого у нас будет возможность подписать», – цитирует Кинэна «Р-Спорт».