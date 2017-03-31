Мутко: нет запрета поддержки клубов КХЛ из бюджетов субъектов и муниципалитетов

Вице-премьер РФсказал, что государство не устанавливало запрет на господдержку клубов КХЛ. Ранее КХЛ сообщила, что решение по принятию в лигу новых клубов будет приниматься на основании поручений президента РФ по итогам Совета при президенте по спорту от 11 октября 2016 года, направленных на снижение государственного финансирования профессионального спорта.«Никаких запретов поддержки профессиональных команд из бюджетов субъектов и муниципалитетов нет. Но мы установили запреты, чтобы не было выплат из компаний-госмонополий на трансферы, на выплаты вознаграждений агентам.В остальном клубы могут содержаться, но постепенно замещая доходы за счёт коммерческих составляющих», – цитирует Мутко ТАСС.