Галлахер: «Монреалю» пригодился прошлогодний опыт, когда мы не вышли в плей-офф

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал выход своей команды в плей-офф.«Я впервые в карьере, вне зависимости от уровня, не участвовал в плей-офф. Было непросто сидеть и смотреть за матчами, и уверен, что то же самое испытывали остальные ребята. Нам действительно пригодился прошлогодний опыт. По ходу сезона было несколько моментов, когда мы могли оглянуться назад и понять, что через это уже проходили и понимаем, как с этим справиться. Прошлый год однозначно помог и сделал нас сильнее», — приводятся слова Галлахера на официальном сайте НХЛ.