Бобровский: у «Чикаго» было много моментов, особенно в первом периоде

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал итоги выездного поражения от «Чикаго Блэкхоукс» (1:3).«Соперник не так часто бросал, часто стрелял издали. Вы хотите сказать, что я ничего не делал? У «Чикаго» были хорошие моменты, были выходы один на один в первом периоде. Наши парни играли неплохо, но хоккеисты «Блэкхокс» действовали остро. Мне нравится атмосфера на стадионе в Чикаго, здесь очень шумно, и именно в такой обстановке придётся играть в плей-офф. Непростой перелёт после матча с «Каролиной»? Это не оправдание, это значения не имеет. Сколько бросков нанёс соперник, а сколько – мы, тоже неважно. Мы проиграли, это говорит обо всём», — передаёт слова Бобровского Fox Sports.Стоит добавить, что проигрыш в матче с «Чикаго» стал для россиянина первым поражением в основное время с 19 февраля.