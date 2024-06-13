«Спартак» обменял из «Югры» двух нападающих юниорской сборной России

ХК «Спартак» оформил сделку с клубом ВХЛ, «Югрой» из Ханты-Мансийска, сообщает пресс-служба красно-белых. В обмен на денежную компенсацию новичками системы «Спартака» стали игроки юниорской сборной России, нападающие Александр Плесовских и Егор Мурашев.

17-летний Плесовских в прошедшем сезоне дебютировал на взрослом уровне ВХЛ, проведя два матча за «Югру», а также набрал 33 (15+18) очка в 80 играх за два сезона в составе «Мамонтов Югры» в МХЛ.

16-летний Мурашев набрал 20 (11+9) очков в 41 матче дебютного сезона за «Мамонтов Югры», а также 16 (6+10) очков в девяти играх за юниорскую сборную России.

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».