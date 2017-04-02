Липанов: хотелось бы поиграть в плей-офф ВХЛ, но ЮЧМ поважнее будет

Форвард юниорской сборной России и балашихинского «Динамо»рассказал о сборе команды перед чемпионатом мира.«Нагружают сильно, готовимся к чемпионату мира, в команде всё отлично, хорошая обстановка. Конкуренция серьёзная, все бьются за состав. Для нас это второй чемпионат мира, будет полегче в этом году, есть опыт. Легче психологически. Жду с нетерпением, когда Андрей Свечников уже присоединится к нам. Самое главное, чтобы наша тройка ударно сыграла и на самом чемпионате мира, понимаем друг друга с полуслова. Перед Новым годом получил неприятную травму, пропустил недели три, но сейчас всё хорошо. Конечно, хотелось поиграть в полуфинале плей-офф ВХЛ, первый сезон, самый молодой в команде, но чемпионат мира, наверное, поважнее будет», — передаёт слова Липанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.