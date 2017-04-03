Кенневилль: голевая передача Паника на Панарина – одна из лучших в истории

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль прокомментировал эпизод из матча с «Бостон Брюинз» (2:3), в котором голевую комбинацию завершил форвард Артемий Панарин. Паник в борьбе с соперником упал в ворота Антона Худобина и принял на себя первый бросок Панарина. Шайба вновь отскочила к россиянину, и со второй попытки он реализовал момент.
«Голевая передача Паника на Панарина – одна из лучших в истории», – отметил специалист.
Видео эпизода доступно на официальном канале sportsnet на Youtube
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