Дебур: статистика «Сан-Хосе» в марте не отражает того, как мы играем

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал последние неудачи команды.«Я не считаю, что мы играли настолько плохо, как это было на табло. Мы не реализуем довольно большое количество голевых моментов, и в то же время не спасаем свои ворота тогда, когда это особенно нужно. Будем бороться дальше и исправлять ситуацию. Против нас всегда будут играть хорошие вратари, так что в любом случае надо найти способ, как забрасывать шайбы.За то время, что я руковожу «Сан-Хосе», не припомню, чтобы у нас был настолько неудачный и продолжительный отрезок в сезоне. Не уверен, что наши опытные хоккеисты испытывали что-то подобное в карьере. При этом я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы найдём выход из положения. Повторюсь, наша статистика в марте не отражает того, как мы играем. Мои подопечные действуют на льду значительно лучше того, что показывают эти цифры. Всего 2-3 недели назад мы демонстрировали великолепный хоккей, так что сейчас пришло время к нему вернуться.Джонс находится не в лучшей форме в последних матчах, но мы отлично знаем, на что он способен. Мартин будет играть гораздо лучше, и это должно стать еще одним фактором, который нам поможет.Серьёзность травмы Торнтона? У меня пока нет информации. Все команды имеют дело с травмами, для этого у вас и должна быть глубина состава, чтобы другой игрок мог с минимальными потерями заменить выбывшего хоккеиста», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.