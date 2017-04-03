Бадюков: Занковец привнёс в «Барыс» больше тактики, надо ждать смены поколений

Хоккейный экспертподвёл итоги сезона для «Барыса» — вылет во втором кубковом раунде. Бадюков считает, что в команде назрела необходимость смены поколений.«Учитывая, какие проблемы были в начале, что произошла смена тренера и как быстро «Барыс» внедрился, ворвался в чемпионат с новым главным тренером и куда он дошёл в итоге в розыгрыше Кубка Гагарина – я считаю, что оценка его 4+, потому что 5 – это максимальная оценка. Здесь было бы идеально, чтобы и сборная Казахстана попала на Олимпиаду, куда она не отобралась. Потому что всё-таки «Барыс» и сборная Казахстана неразделимо связаны друг с другом. Поэтому задача на сезон на 100%, конечно, не выполнена.Проход челябинцев – хороший результат. Могли бы при удачном стечении обстоятельств, если бы на «Магнитку» не попали, побороться дальше. Поэтому четыре с плюсом. Плюс ещё и новый ледовый дворец. 12 000 посещаемость для Астаны – очень хороший показатель. В любом случае дальше захотят развития. Возможности есть, будут приобретения. Но всё-таки надо ждать астанинцам смены поколений. Лидеры уже не молодые, Даллмэн, Боченски. Чтобы дальше двигаться, нужно мощное второе звено, которое будет подстёгивать для того, чтобы решить серьёзные задачи.Что изменилось с приходом Эдуарда Занковца? Я с ребятами разговаривал. Существенно поменялось отношение к тактическим схемам. Более грамотная оборона. Назаров больше упор делает на агрессивный, атакующий хоккей, где-то в ущерб обороне. Основная работа производится в этом отношении на тренировках и перед экраном, когда разбираются тактические моменты. Занковец как раз тактики больше привнёс, команда чётко знала, и это было видно по ходу сезона, понимала, в какой момент и в какой отрезок матча как нужно действовать. Команда управляема, она может сыграть в оборонительный хоккей, если ведет в счёте, а может и пойти вперёд. Не раз мы видели, как в третьем периоде команда прибавляла не только за счёт Доуса и Бойда, но и других. Остальные три звена существенно прибавили, и прибавили именно в тактическом рисунке», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.