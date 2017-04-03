«Нефтяник» расторг контракт с Романом Коньковым

Альметьевский «Нефтяник» расторг контракт с нападающим. Об этом сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.Коньков в минувшем сезоне провёл за альметьевский клуб 45 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, в которых набрал 7 (3+4) очков. Ранее форвард выступал в системе нижегородского «Торпедо». В Континентальной хоккейной лиге Коньков провёл 35 матчей регулярного чемпионата и набрал в них 6 (1+5) очков.