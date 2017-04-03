Торторелла: все 10 голевых моментов во 2-м периоде матча с «Кэпиталз» случайны

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«В первом периоде «Вашингтон» играл как команда, которая проводит свою последнюю паршивую игру. Но кое-что они пытались нам навязать.
Во втором периоде у нас было 10 голевых моментов. Однако все они были случайными. И мы не смогли забить», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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