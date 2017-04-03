Е. Зайцев: тренерский штаб ждёт от молодёжной сборной совсем другой игры

Защитник молодёжной сборной Россииподвёл итоги матча с командой Финляндии на Турнире четырёх наций (1:3).«Соперник превзошёл нас, прежде всего, в реализации. Могли забросить больше, чем одну шайбу. На третий период выходили с большим желанием отыграться и до последнего верили, что получится, но пропустили контратаку. А когда всё-таки смогли забить, времени осталось совсем мало. Понятно, что тренерский штаб ждёт от нас совсем другой игры. Надо совершать меньше ошибок, действовать агрессивнее перед воротами соперника. Впереди ещё два матча, будем стараться исправиться», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.