НХЛ не примет участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, сообщается на официальном сайте лиги.
«Ранее мы уже заявляли, что, несмотря на нежелание большинства клубов останавливать сезон из-за Олимпиады, мы были открыты к предложениям МОК, ИИХФ, НХЛПА и другие заинтересованных организаций. Прошло несколько месяцев, но никакого предметного диалога с нами не велось. Вместо этого, МОК заявил, что наше участие в Олимпиаде 2022 года будет зависеть от решения по Играм-2018. А теперь профсоюз игроков подтвердил, что не собирается уговаривать клубы принять участие в ОИ. В результате мы подтвержаем, что расписание сезона-2017/18 будет составлено без перерыва на Олимпиаду», — сообщается в заявлении НХЛ.
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