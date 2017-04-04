Брызгалов: не думаю, что Овечкин уедет на Олимпиаду, будут серьёзные последствия

Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнлипрокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, а также высказал сомнения, что капитан «Вашингтон Кэпиталз»сможет поехать на игры.«Для игроков это решение ужасно. Нельзя у хоккеистов отбирать возможность выступать на таких соревнованиях, как Олимпийские игры. Кому-то такой шанс выпадает несколько раз, а кому-то всего раз в жизни. Для спортсменов такое решение несправедливо. Но с другой стороны, что Олимпиада даёт НХЛ? Абсолютно ничего. Вроде бы пытались договориться, вели переговоры. НХЛ у нас — это бизнес. Всё завязано на деньгах.Мне кажется, если Овечкин уедет на Олимпиаду, то его очень сильно накажут. НХЛ — это же не игрушки, это серьёзная лига и бизнес-проект. Если один уедет и к нему не применят никаких санкций, то для других это будет мощным прецедентом. Заявлять можно всё что угодно. Вот когда он сделает это, тогда мы это и будем обсуждать. Думаю, если Овечкин пойдёт на такой шаг, то будут очень серьёзные последствия.В этой ситуации не только клуб решает. Хозяин «Вашингтона» может и отпустить Овечкина и сказать: «Саша, я за тебя, езжай на Олимпиаду». Но существует лига, куда входит 30 хозяев команд. И Гэри Беттмэн не в одиночку принял решение не ехать на Игры, это было коллегиальным решением владельцев клубов. Если Овечкин уедет, последствия будут. Конечно, хаос может начаться: если Александра не накажут, тогда же все поедут. А вот если накажут его годовой зарплатой, тогда будет другой разговор. Думаю, лига просто не позволит никому самовольно отправиться на Олимпиаду», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полное интервью с Ильёй Брызгаловым читайте сегодня на «Чемпионате».