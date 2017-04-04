Мэттьюс, Лехконен, Татар – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Первой звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс», забросивший в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:2) свою 39-ю шайбу в сезоне и побивший рекорд для новичков из США.Нападающий «Монреаль Канадиенс», набравший 3 (2+1) очка в игре с «Флоридой Пантерз» (4:1), стал второй звездой.Третьей звездой признан форвард «Детройт Ред Уингз», набравший 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).