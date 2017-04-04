Роу покинет пост главного тренера «Флориды», но продолжит работать в клубе

покинет пост тренера «Флориды Пантерз» по окончании регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом кадровом решении сообщил журналист Харви Фиалков, сославшись на источник, знакомый с ситуацией.«Флорида» уже лишилась шансов на выход в плей-офф. В настоящее время команда занимает 13-е место в Восточной конференции и точно не сможет подняться выше.«Флорида» рассматривает Роу как ценного сотрудника, доказавшего свою верность клубу. Он продолжит работать в организации, но не в качестве тренера.