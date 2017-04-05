«Бостон» разгромил «Тампу», Раск оформил «сухарь», Василевский сделал 34 сейва

«Бостон Брюинз» одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.В составе «Бостона» дубль оформил Давид Пастрняк (37-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Дрю Стэффорд (26) и Здено Хара (50). Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал, а вот его партнёр по командесделал 28 сейвов, оформив «сухарь».Нападающие «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров повели на льду 12 и 19 минут соответственно. Голкиперотразил 34 броска из 37.