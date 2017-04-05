Быков: если Овечкин полетит на Олимпиаду, его прямо там дисквалифицируют

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде-2018, несмотря на запрет НХЛ.«Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Как он поступит – виднее только Овечкину. Скоро узнаем. Саша – человек с характером. Уважаю даже то, что он открыто выразил своё мнение.Но я бы на месте игроков, которые высказывали мнение, как Александр, обратился бы в свой профсоюз. Пусть он принимает какое-то решение. Совместно, без партизанщины. Не надо выставлять одного Овечкина или кого-то ещё на линию боя. Нужно быть вместе, тогда можно биться за справедливость. А так, конечно, сам Овечкин может полететь в Пхёнчхан. Его прямо там дисквалифицируют, отстранят от Олимпиады. Эта машина может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?» — цитирует Быкова «Советский спорт».