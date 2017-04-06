Для игроков из КХЛ есть стимул показать себя на ЧМ, считает Витолиньш

Тренер СКА и сборной Россиисчитает, что после отказал НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года игроки КХЛ получили дополнительный стимул показать себя с лучшей стороны во время чемпионата мира 2017 года.«В память о жертвах недавней трагедии мы провели минуту молчания перед тренировкой. Часть средств от выручки за финал уйдёт к семьям потерпевших. Постараемся через игру вернуть настроение и праздник городу.По поводу Олимпиады могу сказать, что хочется увидеть всех лучших. Но у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Для ребят это стимул показать себя на чемпионате мира. И начать следующий сезон с мыслью, что можно попасть в состав. Играть будут лучшие», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.