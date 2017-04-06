Сборная Чехии объявила состав на суперфинал Лиги Легенд

8 апреля в Штраубинге матчем Чехия – Швеция стартует суперфинал второго сезона Лиги Легенд мирового хоккея. Сборная Чехии, возглавляемая Яном Хавелом, объявила свой состав:Вратари: Марцел Кучера, Мартин Алтрихтер.Защитники: Франтишек Кучера, Петр Татичек, Йосеф Ржезничек, Мартин Машкаринец, Иржи Выкоукал, Иржи Малински, Яромир Латал.Нападающие: Филип Турек, Виктор Уйчик, Рихард Жемличка, Давид Поспишил, Томаш Кухарчик, Радек Тёупал, Йосеф Беранек, Ян Петерек, Петр Коржинек, Зденек Айхенманн, Иржи Красны.Серебряный призёр первого сезона сборная Чехии пробилась в финальную стадию, обыграв команду Германии — 9:1. По сравнению с игрой предварительного этапа в составе чехов отсутствует капитан команды защитник Бедржих Шчербан, его функции примет на себя Франтишек Кучера. Атакующую линию пополнил олимпийский чемпион 1998 года Йозеф Беранек.Матч Чехия – Швеция пройдёт 8 апреля и начнётся в 16:30 мск, а в 21:30 на лёд выйдут легенды России и Словакии. 9 апреля пройдут игра за третье место (15:30) и финал (18:30).