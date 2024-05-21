«Даллас» — «Эдмонтон»: статистика противостояния команд в Кубке Стэнли

В ночь на 21 мая мск «Эдмонтон Ойлерз» выиграл серию у «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Соперником «Ойлерз» в финале Западной конференции будет «Даллас Старз», который ранее в шести матчах оказался сильнее «Колорадо Эвеланш».

В рамках плей-офф НХЛ «Даллас» и «Эдмонтон» встречались восемь раз. «Звёзды» побеждали в шести сериях данного противостояния. В последний раз в Кубке Стэнли клубы встречались в 2003 году в 1/4 финала Западной конференции, тогда «Даллас» был сильнее в шести матчах (4-2).

Напомним, первый матч в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Далласом» и «Эдмонтоном» состоится в ночь на 24 мая. Игра на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе начнётся в 3:30 мск.

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