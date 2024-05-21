Драйзайтль превзошёл достижение Кузнецова в плей-офф НХЛ среди действующих игроков

В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 12 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард превзошёл достижение Евгения Кузнецова (11 матчей в 2018-м) и стал третьим действующим игроком с результативной серией из 11+ игр в плей-офф НХЛ. Лидирует по этому показателю Натан Маккиннон, который в сезоне-2019/2020 набирал очки в 14 матчах подряд.

Отметим, что 28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф. «Эдмонтон» сегодня выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в финал Запада, где сыграет с «Далласом».