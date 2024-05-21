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Драйзайтль превзошёл достижение Ягра и повторил показатель Франзена в плей-офф НХЛ

В ночь на 21 мая мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился Леон Драйзайтль, продливший серию с набранными очками до 12 матчей со старта плей-офф. Немецкий форвард превзошёл достижение Яромира Ягра (11, 1996) в плей-офф НХЛ и повторил результат Йохана Франзена (12, 2010).

Лучший результат за последние 25 лет по длительности серии с набранными очками со старта плей-офф принадлежит Натану Маккиннону (14, 2020). Следом располагается Марк Мессье (13, 1994).

Стоит заметить, что 28-летний Драйзайтль набирал очки в каждом из матчей «Ойлерз» в нынешнем плей-офф.