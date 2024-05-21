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Эван Бушар повторил клубное достижение Пола Коффи в плей-офф НХЛ

Эван Бушар повторил клубное достижение Пола Коффи в плей-офф НХЛ
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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар, который провёл 11-й матч за карьеру в плей-офф как минимум с двумя результативными передачами. Канадский защитник вышел на второе место среди игроков обороны в истории клуба по этому показателю, повторив достижение Пола Коффи.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5)     0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 25:48 (5x5)     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4)     1:3 Гарланд – 51:27 (5x5)     2:3 Гронек (Хьюз, Линдхольм) – 55:23 (5x5)    

Клубный рекорд по матчам с 2+ передачами в плей-офф НХЛ принадлежит Чарли Хадди (13 матчей). При этом стоит заметить, что Хадди в общей сложности провёл 138 матчей за «нефтяников» в плей-офф, Коффи — 94 встречи, а Бушар — всего 40 встреч.

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