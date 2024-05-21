Эван Бушар повторил клубное достижение Пола Коффи в плей-офф НХЛ

В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар, который провёл 11-й матч за карьеру в плей-офф как минимум с двумя результативными передачами. Канадский защитник вышел на второе место среди игроков обороны в истории клуба по этому показателю, повторив достижение Пола Коффи.
Клубный рекорд по матчам с 2+ передачами в плей-офф НХЛ принадлежит Чарли Хадди (13 матчей). При этом стоит заметить, что Хадди в общей сложности провёл 138 матчей за «нефтяников» в плей-офф, Коффи — 94 встречи, а Бушар — всего 40 встреч.
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