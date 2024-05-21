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Шесть российских игроков продолжают борьбу за Кубок Стэнли – 2024

Шесть российских игроков продолжают борьбу за Кубок Стэнли – 2024
Артемий Панарин
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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, после сегодняшнего вылета «Ванкувера» в борьбе за Кубок Стэнли остаются шесть россиян, которые выступают за три команды НХЛ.

В финале Восточной конференции примут участие голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко (все – «Флорида Пантерз»), а также голкипер Игорь Шестёркин и форвард Артемий Панарин (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»). В финале Западной конференции сыграет выступающий за «Даллас Старз» нападающий Евгений Дадонов. В составе «Эдмонтона» россиян нет.

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