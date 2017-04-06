Зайцев: отказ НХЛ от ОИ-2018 не повлияет на переговоры по контракту с «Торонто»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»выразил уверенность, что отказ Национальной хоккейной лиги от участия в ОИ-2018 не повлияет на его переговоры по новому контракту с клубом. Напомним, по информации североамериканских СМИ, российский защитник получил от клуба предложение контракта на семь лет.«Отказ НХЛ не повлияет на мои переговоры по контракту с „Торонто“, — приводит слова Зайцева Sportsnet.