Соботка подписал контракт с «Сент-Луис Блюз»

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» подписал трехлетний контракт с бывшим нападающим омского «Авангарда» — чешским хоккеистом Владимиром Соботкой, сообщил официальный сайт «Сент-Луис Блюз».
Соглашение рассчитано на 3 года, сумма контракта — $ 10,5 млн.
Соботка выступал за «Авангард» с 2014 года, в КХЛ он провел 156 матчей, забил 41 шайбу и отдал 75 передач. В сезоне 2016/17 он провел 53 матча, в которых набрал 40 очков (12+28). Ранее Соботка с 2010 по 2014 года уже играл за «Сент-Луис», на его счету 101 (29+72) очко в 247 матчах за клуб.