Защитник «Анахайма» Фаулер точно пропустит начало плей-офф

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер получил травму нижней части тела и пропустит начало плей-офф. Об этом сообщил генеральный менеджер «Дакс» Боб Мюррей. В лучшем случае американский хоккеист сможет играть через две недели, но на его восстановление может уйти и шесть недель.«Пока нам сложно сказать что-то определённое, мы всё узнаем через неделю. Всё может пройти быстро. Травма своеобразная. Там был удар колено в колено», – сказал Мюррей.Фаулер получил травму в матче с «Калгари Флэймз» (3:1), столкнувшись с защитником Марком Джиордано. В 80 матчах сезона Фаулер набрал 39 (11+28) очков. Ему не хватило одного очка, чтобы повторить личный рекорд результативности (10+30), который он установил в своём дебютном сезоне-2010/11.