Маклеллан: здорово, что Лучич с «Эдмонтоном» в это время года

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»высказался о нападающем Милане Лучиче после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист забил три гола подряд в третьем периоде.«Это просто спокойствие. Тот, у кого уже был опыт, может оказывать успокаивающее воздействие в раздевалке. Лучич сумел донести свои мысли до партнёров. Сейчас он играет очень результативно и за счёт этого оказывает ещё большее влияние.Он потрясающе провёл матч с «Сан-Хосе», даже если закрыть глаза на три гола. Физическая составляющая, его способность спасать игровой момент, реализация большинства. Здорово, что Милан с нами в это время года. Именно за этим мы его и брали», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.