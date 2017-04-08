Каннингем, которому ампутировали ногу, получил приз АХЛ за преданность хоккею

Экс-капитан «Тусон Роудраннерс», фарм-клуба «Аризоны Койотс»,получил «Фред Хант Эворд» — приз, вручаемый в АХЛ за мужество и преданность хоккею.Осенью 2016 года перед началом матча «Тусона» Каннингем потерял сознание, у него остановилось сердце. Врачи спасли ему жизнь, но из-за нарушения кровообращения нижних конечностей впоследствии ему пришлось ампутировать ногу, вместо которой ему поставили протез. Хоккеист завершил карьеру, но продолжает проходить реабилитацию в Тусоне и участвует в жизни клуба.